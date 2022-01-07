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Петербуржцы второй месяц добираются до дома через снежные препятствия на дорогах

Общество
Петербуржцы второй месяц добираются до дома через снежные препятствия на дорогах

Жителям Петербурга уже второй месяц приходится добираться до работы и домой через полосу препятствий из сугробов, снежных накатов и обледенелых тротуаров.

Первый снег выпал в Северной столице еще в ноябре, но администрация Санкт-Петербурга до сих пор не в состоянии организовать качественную уборку тротуаров и дорог города. Петербуржцам каждый день приходится добираться до места работы и дома, преодолевая полосу препятствий из сугробов и наледи на дорогах и тротуарах.

Зачастую такие испытания заканчиваются для петербуржцев травмами. На некоторых участках в городе просто невозможно устоять на ногах. Однако администрация Александра Беглова не придает необходимого значения такой важной проблеме, как очистка Северной столицы от снега и льда. В результате за это жители Петербурга вынуждены расплачиваться собственным здоровьем.

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