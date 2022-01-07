Петербуржцы второй месяц добираются до дома через снежные препятствия на дорогах

Жителям Петербурга уже второй месяц приходится добираться до работы и домой через полосу препятствий из сугробов, снежных накатов и обледенелых тротуаров.

Первый снег выпал в Северной столице еще в ноябре, но администрация Санкт-Петербурга до сих пор не в состоянии организовать качественную уборку тротуаров и дорог города. Петербуржцам каждый день приходится добираться до места работы и дома, преодолевая полосу препятствий из сугробов и наледи на дорогах и тротуарах.

Зачастую такие испытания заканчиваются для петербуржцев травмами. На некоторых участках в городе просто невозможно устоять на ногах. Однако администрация Александра Беглова не придает необходимого значения такой важной проблеме, как очистка Северной столицы от снега и льда. В результате за это жители Петербурга вынуждены расплачиваться собственным здоровьем.