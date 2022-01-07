Власти Казахстана ввели в стране критический уровень террористической опасности

Пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики сообщила о введении во всем Казахстане критического уровня террористической опасности.

Силовикам разрешается производить личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств. Также они могут временно ограничивать или запрещать их движение.

«Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введен критический красный уровень террористической опасности», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых беспорядков на территории республики. В Казахстане начато досудебное расследование актов терроризма. Уже заведены уголовные дела.