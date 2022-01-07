Дороги Петербурга завалило снегом в рождественскую ночь

Сильный снегопад прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 7 января. Сейчас городские улицы полностью засыпаны снегом.

Не исключено, что утром петербуржцы столкнуться с очередным снежным коллапсом. Смольный во главе с Александром Бегловым за последнее время не смогли улучшить ситуацию со снегоуборкой в городе, пишет ФАН.

Стоит отметить, что губернатор Александр Беглов ранее заявлял о готовности города к началу зимнего сезона. Однако снег все еще не расчистили. При этом власти города заявляли, что в снегоуборке задействованы 1079 единиц техники.

В 2019 году Беглов планировал менять работу жилищно-коммунального комплекса Петербурга, пообещав полную модернизацию отрасли. Однако в Смольном сейчас говорят об эксперименте под названием «дворник-шеринг», в рамках которого ответственность за состояние дорог, дворовых территорий и тротуаров переляжет на плечи петербуржцев.