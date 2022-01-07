Выстрелы и взрывы раздаются в Алма-Алте

Громкие взрывы и выстрелы слышны в некоторых районах Алма-Аты. Информацию об этом публикует местное издание «Vласть».

Звуки стрельбы и грохот от взрывов слышны на улице Гоголя между улицей Наурызбай Батыра и проспектом Достык. Кроме того, сообщается о выстрелах в таких районах, как Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак и улица Момышулы.

Ранее стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности направит миротворцев в Казахстан для регулирования ситуации в стране, сложившейся на фоне массовых беспорядков. Такое решение было принято в ответ на призыв главы государства Касыма-Жомарта Токаева ввести силы ОДКБ в республику.