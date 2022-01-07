СК: человек погиб при жесткой посадке вертолета в Башкирии

Воздушное судно совершило жесткую посадку на территории Башкирии. Центральное межрегиональное следственное управление СК России по транспорту начало устанавливать детали инцидента, по итогу которого умер один человек.

В своей публикации в соцсети «ВКонтакте» правоохранители сообщили, что происшествие случилось примерно в 23:20 по московскому времени. Вертолет AS 350 жестко приземлился в районе поселка Карагайкуль на территории Республики Башкортостан. В воздушном судне находились три пассажира. Один из них умер. Также есть получивший травмы.

Ранее стало известно, что специалисты создали оперштаб по ликвидации последствий приземления этого воздушного судна. Бортовой номер вертолета — RA-07219.