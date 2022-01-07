Правоохранители Казахстана ликвидировали 26 вооруженных преступников

Сотрудникам правоохранительных органов Казахстана удалось ликвидировать 26 вооруженных преступников. Соответствующей информацией поделился государственный телеканал со ссылкой на министерство внутренних дел.

Силовики Казахстана также смогли ранить 18 вооруженных преступников. Во время оперативных работ правоохранители задержали больше трех тысяч человек.

Волнения в Казахстане начались с первыми днями нового года. Причиной этого является подорожание газа в два раза. Однако протесты быстро превратились в вооруженные массовые беспорядки. Мародеры с применением огнестрельного оружия даже вступали в столкновения с сотрудниками внутренних органов.