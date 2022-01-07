Политолог Дегтярева рассказала о проблемах территориального позиционирования в Петербурге

Санкт-Петербург может потерять статус площадки для крупных международных встреч на фоне проблем с уборкой снега с улиц города и вывоза мусора. Об этом рассказала доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева.

Территориальное позиционирование Петербурга играет важную роль, особенно сейчас, когда города являются конкурентами в создании привлекательности как для туристов, так и жителей. Дегтярева заявила, что Северная столица проходит по всем критериям для участия в зеленом переходе, который для города крайне необходим, так как это мировая тенденция.

«И это связано не только с выработкой Парижского соглашения, но и с тем, что наш город изначально был площадкой для многочисленных саммитов, встреч, и очень глупо и даже опасно терять именно это позиционирование Санкт-Петербурга, который обладает всеми площадками, всеми возможностями, территориями и прочими составляющими факторами», — отметила политолог.

Однако жители города вместо развития столкнулись с чередой проблем в виде огромных сугробов, которые лежат на улицах на протяжении всей зимы, куч невывезенного мусора, а также участившихся коммунальных аварий. По мнению Дегтяревой, это все является мощным препятствием для создания выгодного территориального бренда города.

На фоне такой ситуации нельзя говорить о каком-либо проявлении Петербурга в территориальном позиционировании. Городские власти во главе с градоначальником Александром Бегловым совершенно не заинтересованы в развитии Северной столицы в этой области.