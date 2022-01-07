Козак сообщил о приверженности Франции и Германии Минским соглашениям

Переговоры по украинскому вопросу представителей МИД стран-участниц нормандской четверки между Россией, Германией и Францией прошли в Москве. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Встречу предложила российская сторона. Столицу РФ посетили дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер. Украинский представитель отсутствовал.

Участники встречи «нормандского формата» пришли к соглашению о продолжении контактов в таком же составе. Козак заявил, что создание дублирующих площадок переговоров нецелесообразно, так как это дезорганизует процесс.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на участие президента РФ Владимира Путина на саммите в «нормандском формате», так как российский лидер не выходит из-за стола переговоров без достигнутых договоренностей.