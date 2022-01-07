Черчесов запретил футболистам «Ференцвароша» слова «проблема» и «пожалуйста»

Бывший наставник национальной команды России, главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов запретил футболистам два слова.

Черчесов во время общения с футболистами предложил спортсменам забыть слово «проблема». По словам бывшего тренера сборной России, он его не любит. Наставник «Ференцвароша» признался, что аналогичные чувства испытывает и к слову «пожалуйста». Черчесов подчеркнул, что все в команде являются профессионалами, и каждый знает, что и как необходимо выполнять.

Наставник венгерского клуба до этого занимал пост главного тренера сборной России. Черчесов находился на этой должности в период с 2016 по 2021 год. После него тренером национальной команды стал Валерий Карпин. Черчесов также успел поработать в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и российском «Спартаке».