Участники протестов ранили двух заместителей акима Алма-Аты

Два заместителя акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева получили ранения при обстреле во время протестов в Казахстане.

Портал Orda.kz сообщает, что в момент инцидента чиновники сопровождали журналистов телеканала «Алматы» в городской акимат на машине. Водитель телеканала погиб, журналист получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате от выстрелов погиб водитель, перевозивший съемочную группу телеканала. По данным издания, попавшая под обстрел группа направлялась в акимат для съемки обращения Сагинтаева к горожанам.