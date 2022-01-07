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Председатель СБ ООН распространил ноту казахского постпредства

Политика
Председатель СБ ООН распространил ноту казахского постпредства

Представитель Совбеза ООН распространил среди членов СБ ноту казахского постпредства о массовых беспорядках на территории страны.

Авторы документа написали, что никакие митинги не способны оправдать атаки и убийства на сотрудников правоохранительных органов. Соответствующей информацией поделился источник в ООН во время беседы с изданием РИА Новости. Собеседник издания подчеркнул, что авторы документа также написали о мерах, которые предпринимает правительство по стабилизации ситуации на территории Казахстана.

Акции протеста начались в республике после увеличения стоимости газа. Однако демонстрации быстро переросли в массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия среди мародеров.

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