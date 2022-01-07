Генсек ОДКБ заявил о наличии реальной угрозы массовых беспорядков в Казахстане

Массовые беспорядки на территории Казахстана представляют реальную угрозу для безопасности, стабильности и территориальной целостности республики. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Генсек ОДКБ во время беседы с РИА Новости заявил, что из-за массовых беспорядков поступило обращение из Нур-Султана. По его словам, главы государств провели экстренные консультации и приняли решение об использовании миротворческого контингента ОДКБ. Зась подчеркнул, что это необходимо для минимизации и локализации угроз на территории Казахстана.

Генеральный секретарь отметил, что основной мотив решения Совета коллективной безопасности ОДКБ заключается в оказании помощи и поддержки Казахстану в это тяжелое время. По словам генсека, остальные домыслы являются «чушью и полной глупостью».