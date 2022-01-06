Миротворцы Белоруссии прилетели в Казахстан на пяти самолетах Ил-76

Белорусский миротворческий контингент прибыл на территорию Казахстана. Силы ОДКБ прилетели в республику на пяти самолетах Ил-76.

Массовые протесты на территории Казахстана начались в первых числах текущего года. В результате акции превратились в беспорядки. По итогу произошли столкновения между мародерами и сотрудниками внутренних органов. Конфликтующие стороны применяли огнестрельное оружие.

Правительство Казахстана в связи с этим направило обращение в ОДКБ о помощи. Генсек организации Станислав Зась недавно заявил, что основная задача миротворцев на территории Казахстана заключается в минимизации и локализации угроз территориальной целостности республики и оказании помощи и поддержки местным властям.