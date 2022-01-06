Участники погромов в Казахстане могут лишиться гражданства

Мародерам в Казахстане грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.

Согласно имеющейся информации, в данный момент правоохранительные органы собирают и фиксируют все следы преступления. Граждан Казахстана попросили обратиться в call-центр по номеру 115, если они располагают информацией о неправомерных действиях.

«В этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений», — добавили в ведомстве.

Массовые волнения начались в Казахстане 2 января из-за повышения стоимости сжиженного газа. Затем беспорядки переросли в погромы. Мародеры по всей стране поджигают и захватывают административные здания и важные объекты.