Следственная группа начала расследование в связи с массовыми беспорядками в Казахстане

Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках. Также расследование идет об актах терроризма.

Для расследований создана межведомственная следственная оперативная группа. В ее состав вошли самые «опытные сотрудники КНБ, МВД и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора». Участникам беспорядков грозит от восьми лет до пожизненного тюремного заключения с лишением гражданства. Об этом рассказали на телеканале «Хабар 24».

«Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма», — сказано в сообщении.

Массовые протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни 2022 года. Граждане выступают против повышения цен на сжиженный нефтяной газ.