МИД порекомендовал пребывающим в Казахстане россиянам соблюдать меры личной безопасности

МИД РФ призвал россиян, находящихся в Казахстане, соблюдать повышенные меры личной безопасности на фоне беспорядков в стране.

Внешнеполитическое ведомство России также открыло специальную горячую линию для граждан страны. Кроме того, ранее министерство призывало соотечественников оставаться в гостиницах или местах пребывания, а также избегать людные места.

Протесты в Казахстане продолжаются уже на протяжении четырех дней. Причиной недовольства стал повышенный рост цен на сжиженный газ. Руководство республики ввело режим чрезвычайного положения.