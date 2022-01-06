Силовики проводят антитеррористическую операцию в Кызылординской области Казахстана

Сотрудники силовых структур Казахстана проводят антитеррористическую операцию в Кызылординской области республики. О событиях в южной части соседнего государства сообщает глава региона Гульшара Абдыкаликова в эфире телеканала «Хабар 24».

Согласно имеющейся информации, в Кызылординской области действует красный уровень террористической опасности. В ходе массовых беспорядков пострадали по меньшей мере 168 человек, из них 77 были госпитализированы. Также был нанесен урон нескольким административным зданиям, в числе которых здание акимата, филиал политической партии и здание суда.

Напомним, что протесты в Казахстане начались 2 января, когда на улицы городов Жанаозен и Актау в западной части страны вышли жители, недовольные двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ. Затем волнения перекинулись в Алма-Ату, где 4 и 5 января прокатилась волна погромов, а также были совершены поджоги зданий администрации и прокуратуры.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, объявив в стране режим ЧС, отправил в отставку правительство и занял пост главы Совета безопасности республики, отстранив от этой должности первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Ранее в Алма-Ате задержали порядка двух тысяч участников массовых протестов.