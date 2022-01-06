Вирусолог Розанов предупредил о массовом появлении новых мутаций коронавируса в будущем

Новые штаммы коронавирусной инфекции могут появиться в мире в ближайшем будущем. Об этом предупредил доцент РНИМУ имени Н.И. Пирогова, вирусолог Михаил Розанов.

Еще одну мутацию коронавируса до этого зафиксировали на юге Франции. Вероятнее всего, вариант под названием B.1.640.2 возник на территории Камеруна. Он содержит как минимум 46 мутаций. Появление штаммов ускоряется, так как раньше у вируса не было контактов с организмом человека, а теперь он активно изменяется.

«Никакого сверхъестественного ускорения нет, конечно. Но тут новый вирус взаимодействует с новым хозяином — эволюционирует бурно. В этом смысле можно говорить об ускорении. Мы наблюдаем большое количество мутантов, но ведь мы их активно ищем и теперь имеем доступные средства их выявления, которых раньше не было», — отметил вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Розанов добавил, что новый штамм коронавируса не связан с мутацией «Омикрон» и имеет другой источник происхождения. Данный вариант обладает изменениями белковой структуры.