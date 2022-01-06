FT: Россия хочет договориться с США по Украине в целях собственной безопасности

Конфликт между Россией и Украиной не представляется возможным из-за сконцентрированности Москвы на обеспечении собственной безопасности, пишет британская газета Financial Times.

По словам журналиста Харлана Ульмана, у президента России Владимира Путина нет никаких амбиций на Украину. Соседняя страна интересует его исключительно в контексте того, что от нее исходит опасность на фоне возможного вступления в НАТО.

«При этом Путин хочет договориться. Неслучайно требования о заключении договора были одновременно направлены США и НАТО», — говорится в статье.

Стоит отметить, что в последнее время на Западе усиленно продвигают миф о якобы готовящемся нападении России на Украину. Однако в Кремле неоднократно заявляли, что никаких подобных планов у Москвы нет.