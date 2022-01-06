Академик Бокерия заявил, что маски не оказывают влияния на здоровье сердца

Ношение защитной маски не несет опасности для здоровья сердца. Об этом рассказал президент Национального медицинского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Защитная маска не снижает уровень кислорода, поступающего в организм во время дыхания. Так, в Японии многие местные жители постоянно носят средства индивидуальной защиты, однако проблем с сердечно-сосудистой системой у них не возникает.

«Нет, не вредно. Человек потребляет столько кислорода, сколько нужно организму. Поэтому вы, может быть, на два вдоха больше будете делать, но это никак не отразится на вашем здоровье», — объяснил академик в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, Бокерия опроверг негативное влияние препаратов против коронавируса на здоровье сердца. Специалист посоветовал не нагнетать обстановку, а, наоборот, психологически готовить себя к вакцинации.