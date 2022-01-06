Трамп: обвинения Байдена по выборам 2020 года призваны еще больше расколоть США

Обвинения, которые сделал глава США Джо Байден в отношении бывшего лидера страны Дональда Трампа в годовщину штурма Капитолия, призваны отвлечь внимание общественности от неудач нынешней администрации и еще больше расколоть государство.

Соответствующее заявление распространил Трамп. По его словам, обвинения Байдена являются попыткой отвлечь людей от факта, что президент совершенно и полностью провалился после выборов в 2020 году. Бывший глава государства назвал их большой ложью.

«Байден, который разрушает нашу нацию безумной политикой открытых границ, коррумпированных выборов, катастрофических подходов к энергетике, неконституционных мандатов, опустошительных закрытий школ, использовал мое имя сегодня, чтобы попытаться больше расколоть Америку», — подчеркнул Трамп.

Ранее действующий лидер страны обвинил предшественника в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в Соединенны Штатах в 2021 году. Помимо этого, Байден упрекнул Трампа в многочасовом бездействии во время беспрецедентной атаки на здание конгресса и плетении «паутины лжи» на фоне отказа признавать поражение на президентских выборах 2020 года.