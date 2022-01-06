Виталий Милонов решил отпраздновать Рождество в охваченном беспорядками Казахстане

Депутат Государственной думы Виталий Милонов улетел в Казахстан, чтобы отпраздновать Рождество и поддержать жителей республики.

На фоне массовых протестов в Казахстане, вызванных ростом цен на топливо, в республику отправился Виталий Милонов. По его словам, в страну он летит, чтобы наблюдать за происходящими там процессами.

«Хотим отпраздновать Рождество в Каскеленской епархии и поддержать наших соседей горячей братской молитвой», — сказал депутат в беседе с ФАН.

Акции протеста начались в Казахстане сразу после наступления нового года. Митингующие провоцируют ожесточенные бои с местными силовиками. Из-за этого правительство страны ушло в отставку, а президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии, и запросил помощь у ОДКБ.

Ранее Милонов отмечал, что ключ к решению проблемы массовых беспорядков лежит в дипломатии и умении договариваться.