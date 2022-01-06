Политолог рассказал об «украинском сценарии» в протестном Казахстане

Если ситуация с протестами в Казахстане, переросшими в уличные беспорядки, будет продолжаться на протяжении нескольких недель или месяца, то к власти в республике вероятнее всего придут националисты, заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Националисты наиболее организованы. У них наиболее четкие и понятные для общества цели — логично, что радикалам в руки попадает власть. Сегодня этот вариант невозможен. Приободренные казахские силовики при поддержке ОДКБ стабилизируют ситуацию», — рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Политолог назвал второй потенциальный вариант развития событий в случае продолжения протестов: власть левых радикалов. Но подчеркнул, что сейчас коммунистов в Казахстане нет — Коммунистическая партия Казахстана (КПК) запрещена в стране с 2015 года.

Примечательно, что 5 января Социалистическое движение Казахстана, чьи лидеры живут в эмиграции, выдвинуло свои требования к властям на фоне протестов: активисты требуют прекращения «боевых действий против своего народа», отставки «всех назарбаевских чиновников, в том числе президента Токаева», освобождения политзаключенных, права на создание профсоюзов и национализации всей добывающей промышленности страны.

Ранее политолог Евгений Сатановский указал на организаторов уличных беспорядков в Казахстане, намекнув на пройденную ими «боевую подготовку» в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. Подробнее — в нашей статье.