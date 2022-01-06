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Дипломаты помогли российским школьникам выехать из Казахстана

Общество
Дипломаты помогли российским школьникам выехать из Казахстана

Дипломаты помогли коллективу учащихся общеобразовательных заведений покинуть территорию Казахстана.

Сообщение поступило от Министерства иностранных дел России. В настоящее время на территории республики происходят массовые беспорядки. Как сообщалось ранее, пострадавших россиян в Казахстане нет.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — отмечается в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Протестующие вышли на улицы в нескольких городах Мангистауской области Казахстана 2 января. Спустя два дня, беспорядки охватили всю территорию страны. Митингующие требовали снизить резко возросшие в два раза цены на топливо. В государстве ввели чрезвычайное положение. Режим начал действовать с 5 января и продлится до 19 января.

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