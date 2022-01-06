Дипломаты помогли российским школьникам выехать из Казахстана

Дипломаты помогли коллективу учащихся общеобразовательных заведений покинуть территорию Казахстана.

Сообщение поступило от Министерства иностранных дел России. В настоящее время на территории республики происходят массовые беспорядки. Как сообщалось ранее, пострадавших россиян в Казахстане нет.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — отмечается в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Протестующие вышли на улицы в нескольких городах Мангистауской области Казахстана 2 января. Спустя два дня, беспорядки охватили всю территорию страны. Митингующие требовали снизить резко возросшие в два раза цены на топливо. В государстве ввели чрезвычайное положение. Режим начал действовать с 5 января и продлится до 19 января.