Силовики очистили площадь Республики в Алма-Ате от вооруженных радикалов

Стало известно об освобождении площади Республики в Алма-Ате от преступных объединений.

Недавно в Казахстане начались беспорядки, которые позже переросли в стихийные митинги. В Алма-Ате участники акций ворвались в резиденцию президента и подожгли ее.

Местные журналисты со ссылкой на МВД страны сообщили о зачистке площади Республики. Представители силовых структур освободили ее от вооруженных радикалов.

Ранее члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение о помощи Казахстану путем предоставления миротворческого контингента. Они должны поддержать стабилизацию ситуации в стране на фоне массовых протестов.