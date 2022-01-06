Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет Херия назвала число пострадавших во время массовых акций протеста в Казахстане.

Несколько дней назад бывшую советскую республику охватили массовые протесты из-за повышения цен на топливо. Глава государства Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также отправил в отставку правительство.

Верховный комиссар ООН сообщил о тысяче раненых в ходе протестов в Алма-Ате. Также в МВД Казахстана назвали предварительное число пострадавших сотрудников при массовых беспорядках. Выяснилось, что ранения получили 748 человек. Жертвами инцидентов стали 18 силовиков. По ранее опубликованной информации погибло 13 человек. Число задержанных составило 2298.