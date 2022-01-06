В МВД Казахстана протестующим пригрозили уничтожением за отказ сложить оружие

Казахстанские правоохранители пригрозили уничтожением тем, кто откажется сложить оружие, соответствующее заявление сделали в МВД страны.

По данным издания Sputnik Казахстан, ранее местные правоохранители провели зачистку центра Алма-Аты от преступников и организаторов беспорядков. Подчеркивается, что в некоторых городах было усилено патрулирование нарядов полиции.

«Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение», – сообщили в МВД Казахстана.

Отметим, что протестные акции вспыхнули в Казахстане 2 января после резкого повышения цен на топливо. По последней информации, в ходе антиправительственных волнений погибли 13 силовиков. На всей территории страны введено чрезвычайное положение.