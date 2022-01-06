В Талдыкоргане закрылись почти все магазины на фоне массовых беспорядков в Казахстане

Большинство супермаркетов города Талдыкорган Алматинской области Казахстана закрылись на фоне массовых беспорядков в стране.

При этом в оставшихся торговых точках цены на продукты резко взлетели. Также в городе не работают банкоматы, за исключением «Халык банка», поэтому местные жители выстраиваются в огромные очереди, чтобы снять наличные, передает Sputnik Казахстан.

«Закрыты практически все супермаркеты, работают мелкие магазины», — говорится в сообщении.

Кроме того, местные АЗС за исключением одной приостановили свою работу, а бензин отпускают автомобилистам в ограниченном количестве. По словам очевидцев, водители на заправках даже устраивают «кулачные бои».

Протесты в Республике Казахстан вызваны повышением цен на топливо — в начале января стоимость сжиженного газа выросла с 60 до 120 тенге за литр. На данный момент в стране действует режим чрезвычайного положения.