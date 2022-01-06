Эрдоган в разговоре с Токаевым выразил надежду на скорое формирование правительства в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по обстановке в республике.

Турецкий лидер в разговоре с казахстанским коллегой подчеркнул, что Анкара внимательно следит за событиями в государстве. Во время переговоров Эрдоган также выразил надежду на скорейшее формирование нового правительства Казахстана. Соответствующую информацию распространила канцелярия президента Турции.

Помимо этого, Эрдоган сообщил Токаеву о готовности Анкары в случае необходимости поделиться с республикой опытом и техническими знаниями. Президент Турции уверен, что Казахстан преодолеет проблемы путем диалога.

Ранее стало известно, что в связи с беспорядками на всей территории страны 5 января ввели режим ЧП. Уточняется, что в некоторых административных центрах также был введен комендантский час.