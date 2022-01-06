Число погибших силовиков во время беспорядков в Казахстане возросло до 18

В Казахстане от рук участников акций протеста погибли 18 правоохранителей. В результате столкновений еще 748 получили ранения, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Число задержанных при беспорядках в Казахстане составило 2298 человек», — добавили в ведомстве.

Митинги из-за повышения цены на сжиженный газ сначала носили мирный характер. Однако с 4 января провокаторы начали поджигать административные здания, захватывать офисы телеканалов, инициировать столкновения с силовиками, грабить магазины и мирных жителей. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП до 19 января.