Десять медиков получили травмы во время беспорядков в Алма-Ате

Около десяти медицинских работников получили травмы из-за нападений в ходе протестов в Алма-Ате, сообщает одно из местных изданий со ссылкой на Минздрав Республики Казахстан.

«Десять медицинских работников пострадали во время протестов в Алма-Ате», — говорится в сообщении.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первых числах января текущего года. Жители Жанаозена и Актау после повышения цен на топливо вышли с протестом на улицы. Данную позицию поддержали провокаторы из других городов. В Алма-Ате граждане инициировали столкновения с силовиками, которые в ходе защиты были вынуждены использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Казахстане до 19 января введен режим ЧП.