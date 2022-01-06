Сенатор Ашимбаев призвал жителей Казахстана объединиться для защиты независимости страны

Казахстанцы должны объединиться вокруг президента страны Касым-Жомарта Токаева для того, чтобы защитить независимость и государственность республики. Соответствующее заявление сделал спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев.

По его словам, жители государства также не должны поддаваться на всевозможные провокации. Ашимбаев призвал казахов жестко пресекать любые преступные действия.

«Казахстанцам важно объединиться вокруг президента страны для защиты нашей независимости и государственности. Важно извлечь уроки из событий, произошедших в некоторых соседних странах, которые нанесли колоссальный урон стабильности и экономическому развитию этих стран», — высказал свое мнение спикер сената.

Ранее сообщалось, что государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательно сделают правильные выводы из происходящего в Казахстане. К такому выводу пришел член Совета Федерации Сергей Цеков.