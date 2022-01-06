Страны НАТО заплатят за собственные преступления от Ирака до Югославии — Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей 5 января, что действия России в случае с Украиной «должны иметь конкретную цену».

Бербок также подчеркнула, что единственный выход из кризиса, возникшего «в связи с наращиванием военной активности России на границах с Украиной» — это диалог. В свою очередь российский дипломат не оценила идею германской коллеги, но припомнила «грехи» Североатлантического альянса: «гегемонизм и колониальные замашки», «диктат сильных и безволие слабых».

По словам Захаровой, «мания расширения» для НАТО проявила всю «злокачественность гегемонизма» и стала единственной ценностью альянса, которая охраняется как объект наследия.

«Что касается "цены", то трансатлантический альянс должен показать пример и заплатить "свою цену" за собственные преступления: от Ирака до Ливии, от Югославии до Сирии. Как расплатятся, так могут приступать к чужим счетам. А пока своих накопился вагон и маленькая тележка», — написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД также напомнила о разрозненности стран НАТО, но при этом отсутствии свободы в принятии решений у суверенных европейских государств.

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В качестве примера политик привела угрозы посла США правительству Германии в случае продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», разрыв многомиллионной сделки Франции и Австралии «за спиной» у Парижа с подачи американцев, неприятие руководством Евросоюза консервативной государственной политики в Польше, а также противоречия стран ЕС по вопросу миграции.

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