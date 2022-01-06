Лукашенко призвал не допустить сдачи Казахстана в подарок США и НАТО

Отдавать Казахстан ни в коем случае нельзя. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, в противном случае это будет таким же презентом, как Украина для Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Об этом он рассказал в четверг, 6 января.

«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок. Ну, как Украина для Америки, НАТО. Так и там», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в государстве и привлечения виновных к уголовной ответственности.