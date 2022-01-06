Известный российский криминалист Марк Фурман скончался на 86-м году жизни

Умер выдающийся криминалист, кандидат медицинских наук и писатель Марк Фурман. Ему было 85 лет.

Фурман скончался в одной из московских больниц от тяжелой болезни. Прощание с ним состоится 7 января в 12:00.

Марк Фурман родился 9 июня 1936 года в Кишиневе. В 32 года он переехал во Владимир, и всю свою жизнь проработал криминалистом в Бюро судебно-медицинской экспертизы. За многолетнюю карьеру Фурман написал более 75 научных работ и 20 книг, среди которых «Записки эксперта», «Последний рейс стюардессы», «Убийство под микроскопом». Криминалист был включен в состав Союза журналистов России.