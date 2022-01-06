Захарова: решение о вводе миротворцев в Казахстан принято коллегиально

Решение о вводе миротворцев в Казахстан принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей республики. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

По словам представителя МИД РФ, если «либеральной тусовке» хочется проводить параллели между Казахстаном и Афганистаном, то ей следует вспомнить Капитолий, который американцы штурмовали ровно год назад — в те же январские дни. Захарова подчеркнула, что тогда власти США довольно в жесткой форме подавили любые попытки усомниться в их праве защищать конституционный строй.

«Речь идет о коллективных миротворческих силах ОДКБ. Решение принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей Казахстана», — отметила представитель министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в стране и привлечения виновных к уголовной ответственности.