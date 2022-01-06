Школьные каникулы в Казахстане продлили из-за введения ЧП

Учащиеся образовательных учреждений задержатся на каникулах на фоне беспорядков в Казахстане. Об этом сообщила первый замминистра образования страны Шолпан Каринова.

Массовые протесты на улицах Казахстана привели к введению в стране чрезвычайного положения. На этом фоне каникулы в школах и профессиональных учебных заведения продлили. Школьники останутся дома до 17 января, студенты — до 24 января. Изменения не коснулись работы детских садов. Каринова сообщила об этом телеканалу 24kz.

Режим ЧП продлится в стране до 19 января по распоряжению президента Касыма-Жомарта Токаева. Он также принял решение ввести комендантский час в связи с беспорядками на улицах.

Ранее «Казахтелеком» возобновил работу интернета в стране. Доступ к Сети был отключен, сайты местных СМИ оказались недоступны.