Политолог Сатановский указал на организаторов уличных беспорядков в Казахстане

Ситуация с протестами в Казахстане разворачивается совсем не в ту сторону, на которую рассчитывали организаторы уличных беспорядков, заявил политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Деструктивные силы явно не ожидали запроса поддержки у ОДКБ казахстанским руководством.

Местные силовики не справляются с атакующими их толпами, ведь к такому противостоянию их попросту не готовили. «Мирные протестанты» же, напротив, демонстрируют недюжинные тактические навыки ведения боя в городе, умение перехватить и нейтрализовать силовиков по пути к объектам защиты, а также «выучку и профессионализм».

Востоковед указывает, что таким образом действуют «обстрелянные люди», прошедшие войну в Сирии, Ливии, Ираке и так далее. Беспорядки координируют джихадисты, пришедшие из Афганистана, уверен Сатановский — однако речь идет совсем не о талибах-пуштунах, а о казахах, уйгурах, татарах, узбеках, таджиках и киргизах, ушедших воевать по религиозно-идеологическим причинам в Южную Азию, но вернувшихся на родину.

«Сто раз было сказано, что после позорного поражения американцев в Афганистане все эти люди пойдут по местам исходной дислокации, на своих исторических родинах власть брать. Ну, они и пошли. Никто, правда, не ожидал, что эти ландскнехты мирового джихада начнут с Казахстана, но если подумать, со стратегической точки зрения это для них был очень правильный выбор», — отмечает востоковед в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Global Look Press / t.me/shot_shot

Организаторы протестов рассчитывали, что никто не вмешается в происходящее в стране: Россия, США и НАТО готовятся к переговорам, Китай — к Олимпиаде. Тем не менее, расчет не сработал.

«Ну, в конце концов, нашим военным не привыкать джихадистов гасить. Такой опыт накоплен, начиная с Чечни…» — подчеркнул Сатановский.

Мирные протесты против повышения цен на газ, с которых начались беспорядки в республике, явно не отражали истинных целей координаторов. Уже через три дня демонстранты взяли штурмом и подожгли местные администрации, отделения МВД, а также резиденции первых лиц. Сегодня, 6 января, стало известно о 13 полицейских, погибших в ходе столкновений: тела двух из них нашли обезглавленными.

Ученый указывает, что «озверевшие толпы, во главе которых стоят опытные убийцы-джихадисты» могут привести многонациональный Казахстан к катастрофическим последствиям. В таком случае ситуация окажется не лучше, чем с христианами и светским населением Сирии и Ирака в районах, захваченных исламистами. Вся надежда, как всегда, на военных, заключил Сатановский.

Федеральное агентство новостей / Антон Волошин

Ранее президент Казахстана заявил, что республиканским властям «хорошо известно о бесчинствах террористов» в разных городах и обратился к странам ОДКБ с просьбой о помощи миротворцев.