Протестующие в Алма-Ате заняли шесть магазинов с оружием

В Казахстане от нападения мародеров пострадали около 300 субъектов сфере торговли, питания, транспорта, предоставления услуг и финансового сектора. Общая сумма ущерба составляет 92 миллиона долларов, сообщили в национальной палате предпринимателей республики.

Все они находились на более 40 объектах, 12 из которых — торговые дома и ТРЦ. Протестующие захватили и ограбили минимум шесть магазинов с оружием.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни января текущего года. Жители Жанаозена и Актау вышли на улицы из-за повышения цен, вскоре к ним присоединились провокаторы из других населенных пунктов. В Алма-Ате участники беспорядков начали устраивать столкновения с силовиками, которые в ходе защиты были вынуждены использовать газ и светошумовые гранаты. На данный момент ситуация в стране остается напряженной.