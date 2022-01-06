Правоохранители усилили безопасность резиденции президента Казахстана в Нур-Султане

Сотрудники правоохранительных органов усилили безопасность на территории резиденции президента Казахстана в Нур-Султане.

По имеющимся данным, по периметру резиденции были выставлены блокпосты. На месте дежурят силовики, что связано с протестами, продолжающимися в республике с начала года.

Как сообщалось ранее поводом для волнений стало повышение стоимости сжиженного газа. Акции уже привели к отставке кабинета министров. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики был назначен Алихан Смаилов. Ему было поручено сроком на полгода ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ и другое топливо, а также социально значимые продукты.