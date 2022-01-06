СМИ сообщили о стрельбе на площади Республики в Алма-Ате

Стало известно об открывшейся стрельбе на площади Республики в Алма-Ате. О ней рассказали журналисты.

Недавно в Казахстане вспыхнули протесты на фоне повышения цен на топливо. Погромы переросли в масштабные митинги, охватившие сразу несколько крупных городов страны.

Журналист Sputnik Казахстан услышал стрельбу на площади Республики в Алма-Ате. РИА Новости отметили затрудненную видимость на месте событий из-за тумана. Корреспондент подчеркнул, что различить происходящее трудно.

Ранее силовики начали задержание зачинщиков беспорядков в Алма-Ате. Правоохранители работали на улицах Карасай батыра — Масанчи, в полицию доставили около двух тысяч человек.