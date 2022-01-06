Украинский суд арестовал все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене

Все средства бывшего президента Украины Петра Порошенко оказались под арестом. Соответствующее решение вынес Печерский районный суд Киева в связи с делом о государственной измене.

Политика подозревают в госизмене и содействии терроризму на фоне поставок угля из Донбасса. Сам Порошенко находится за рубежом, но заявил, что приедет в украинскую столицу 17 января. Адвокат экс-лидера Игорь Головань прокомментировал ход дела в зале суда.

«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», — рассказал юрист.

Ранее Петр Порошенко выступил с заявлением против президента Украины Владимира Зеленского. Бывший глава государства подчеркнул, что преемник боится его и ненавидит.