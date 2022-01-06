МВД Казахстана: в Алма-Ате задержали порядка двух тысяч участников массовых беспорядков

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана заявили о задержании порядка двух тысяч участников массовых беспорядков в Алма-Ате. Согласно имеющейся информации, силовики выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра — Масанчи, сообщает источник в ведомстве.

Начало 2022 года ознаменовалось для Казахстана массовыми протестами. Уже 2 января на улицы городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли люди с требованием отменить повышение цен на газ. Тарифы на сжиженное топливо выросли сразу вдвое — с 60 до 120 тенге за литр. Затем, 4 и 5 января, массовые беспорядки захлестнули Алма-Ату, где протестующие подожгли здание администрации и прокуратуры, а также устроили погромы на улицах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим ЧС, после чего отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Глава Казахстана назвал происходящее «подрывом целостности» страны.