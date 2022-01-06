МИД Казахстана заявил, что въезд в страну для иностранцев по-прежнему разрешен

Министерство иностранных дел Республики Казахстан опровергло информацию о запрете въезда на территорию страны для иностранных граждан.

Согласно сообщению ведомства, иностранные граждане по-прежнему могут прибывать на территорию Казахстана. Кроме того, в МИД подчеркнули, что рейсы в республику отменяются по требованию самих авиаперевозчиков.

Как ранее сообщалось, из-за массовых беспорядков в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Российские авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии" приостановили сообщение с республикой.