Жириновский указал на прямой интерес США в госперевороте в Казахстане

Соединенные Штаты, безусловно, заинтересованы в протестных акциях в Казахстане, заявил лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

По его словам, Белый дом прекрасно понимает, что азиатский регион на текущий момент крайне лоялен к Российской Федерации. Это, конечно, не совсем устраивает Вашингтон. Поэтому перспектива госпереворота в Казахстане является крайне привлекательной для того, чтобы ослабить влияние Москвы в регионе.

«Они бы закрыли Среднюю Азию от России, и потом необходимо только лишь поменять режим в Узбекистане. И в этом смысле Средняя Азия была бы уже более нейтральна, и меньше влияния России», — сказал он.

Стоит отметить, что протесты в Казахстане начались после решения властей о двукратном поднятии цен на газ для автомобилей. Руководство республики скорректировало стоимость энергоносителей согласно воле народа, однако группы агрессивных мародеров спровоцировали протестующих на захваты и погромы правительственных зданий.