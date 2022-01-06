Пересильд после полета на МКС оставила космонавтов без пресной воды

Стали известны новые подробности полета российской актрисы Юлии Пересильд в космос ради съемок фильма. Девушка злоупотребляла запасами пресной воды ради желания выглядеть хорошо в кадре.

Осенью прошлого года в космос был отправлен первый в истории киноэкипаж, в состав которого вошла актриса Пересильд. Актриса отправилась в космос ради съемок космической драмы «Вызов» Клима Шипенко.

Юлия Пересильд старалась всегда выглядеть ухоженной, но, по словам блогера Ильи Валиева, такое стремление обошлось космонавтам очень дорого. Пересильд серьезно нарушила строгие ограничения по использованию запасов и вследствие этого своим каждодневным мытьем головы очень быстро израсходовала весь запас пресной воды на несколько месяцев вперед.

После выходки актрисы было принято решение доставить космонавтам новые запасы пресной воды ради погашения разгорающегося конфликта.