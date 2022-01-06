Пункт пропуска между Россией и Казахстаном в Челябинской области работает в штатном режиме

Пограничный пункт между Российской Федерацией и Казахстаном, расположенный в Челябинской области, продолжает работать в штатном режиме.

Данную информацию подтвердили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону. Ранее на невозможность добраться до Казахстана из Челябинска пожаловались местные жители.

«Граница не закрыта, все работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. Причиной начавшихся беспорядков стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля).