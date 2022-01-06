Жительница Алма-Аты отметила наплыв приезжих в городе во время протестов

Очень большое количество машин с номерами других регионов Казахстана появилось в Алма-Ате в период протестов. Об этом рассказала местная жительница, отметившая наплыв приезжих.

По ее словам, подобное совершенно нехарактерно для Алма-Аты. Женщина связала появление автомобилей из других регионов страны с начавшимися в стране беспорядками.

«Обстановка (накануне вечером. — Прим. ред.) была спокойная, но было очень много приезжих машин с номерами из регионов. Я еще удивилась, говорю: «В Алма-Ате столько регионов». Обычно только алма-атинские номера и областные», — цитирует ее телеканал «360».

Женщина добавила, что ей встретилось много номерных знаков из Актау и других мест. Подобное скопление приезжих показалось ей редкостью для города.

Кроме того, алмаатинка выразила обеспокоенность по поводу перебоев со связью, из-за которых не получается узнать, как дела у родных. Так, интернет подключают ненадолго ночью, а в течение дня оставляют без связи.