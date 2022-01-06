Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян достиг 62,6%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос до 62,6%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Однако в некоторых регионах страны показатели коллективного иммунитета немного снизились. По словам Голиковой, это произошло из-за отсутствия своевременной ревакцинации населения.

При этом в семи субъектах России за неделю наметились улучшения эпидситуации. Вице-премьер также попросила главы регионов обратить особое внимание не только на вакцинацию, но и ревакцинацию.

Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным методом борьбы с пандемией. Россияне могут привиться такими отечественными препаратами, как «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентный «Спутник Лайт».