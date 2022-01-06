Безработные россияне получат новые льготы в 2022 году

В этом году нетрудоустроенные россияне смогут воспользоваться новыми услугами центра занятости. Теперь встать на учет, получить пособие по безработице и посмотреть список доступных вакансий можно будет дистанционно, передает URA.RU.

Также граждане младше 35 лет, которые попадают в одну из наиболее уязвимых на рынке труда категорий (не имеющие профессионального или высшего образования, студенты и матери с детьми в возрасте до семи лет), смогут бесплатно повысить квалификацию или даже получить новую профессию, в том числе и в другом регионе. Более того, те, кто воспользуются такой услугой, получат помощь при переезде — такой законопроект готовится в Госдуме.

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Для того, чтобы получить помощь от центра занятости, документы подавать не потребуется. Заявление можно будет заполнить на портале «Госуслуги», либо в личном кабинете на сайте «Работа в России». Кроме того, возможность получить новые знания за счет госбюджета останется и у граждан старше 50 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продлении мер поддержки малого и среднего бизнеса.